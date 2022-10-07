Oyuncularını sık sık bireysel hatalardan uzak durması yönünde telkinde bulunan Çağdaş Atan, özellikle defans bloğundaki oyuncuların daha sade bir oyun anlayışı içerisinde olmasını, riske girmemelerini istedi.

Süper Lig’de ilk 8 haftayı 12 puanla geride bırakan Yukatel Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde olan sarı kırmızılılar, İstanbul’daki zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdürüyor. Genç teknik adam, Ümraniyespor maçında iyi bir futbol oynayıp 3 puan alacak skoru elde etmek istediklerini söyledi.

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