Yukatel Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Hatayspor’u yenerek elde etti.

Yukatel Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Hatayspor’u yenerek elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor’u 4-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Hatayspor’u Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci ve Mario Gavranovic’in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 12’ye çıkarttı.

Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.