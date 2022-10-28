İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Hatayspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp Ümraniyespor ile berabere kalarak 19 puan toplayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sportif olarak son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Geride kalan 4 sezonun ilk 11 haftasında 7,9,12 ve 14 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu sezon oynadığı 11 maçta 19 puan toplamayı başardı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, 11 haftada 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.