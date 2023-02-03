Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı Başakşehir maçını kazanırken son 3 sezondur rakibine sahasında puan vermedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı Başakşehir maçını kazanırken son 3 sezondur rakibine sahasında puan vermedi.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Kayserispor, Ali Karimi’nin golü ile maçı 1-0 kazandı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 yenildiği İstanbul ekibini sahasında tek golle geçen sarı kırmızılılar, son 3 sezondur sahasında rakibine puan vermedi. Rakibi ile sahasında oynadığı 14 maçta 6 kez kazanan Kayserispor, 5 kez de mağlup oldu. İki takım arasındaki 3 maç da berabere bitti.

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İki takım arasında Kayseri’de oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0