Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş ile sahasında oynadığı 24. maçında 10. yenilgisini aldı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, sahasında Beşiktaş’a mağlup oldu. Ligin 7. haftasının kapanış maçında rakibini mağlup etmek için sahaya çıkan Kayserispor, kalesinde gördüğü 3 gol neticesinde yenildi. Süper Lig tarihinde Beşiktaş ile sahasında 24. maça çıkan Kayserispor, 10. kez mağlup oldu. 6 maçta berabere kalan ve rakibine karşı 8 müsabakada üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son oynadığı maçı 3 golle yenik tamamladı.

Rakibini son olarak sahasında 2019/2020 sezonunda oynadığı müsabakada 3-1 yenen Kayserispor, sonrasındaki 5 sezonda galip gelemedi. Kayserispor sahasında oynadığı 24 müsabakada 25 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü.