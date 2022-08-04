Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü saat 21.45’de İstanbul Vodafone Park’ta oynayacakları maça Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde hazırlanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Beşiktaş maçına hazır olduklarını söyleyen başarılı kaleci Bilal Bayazit, “Zor bir maç olacak. Ancak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İyi çalıştık, inşallah 3 puanla geri döneriz, umutluyuz” dedi.

Kayserispor, 2022-2023 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.