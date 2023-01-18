Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 100 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Misafir tribün biletleri ise Cuma günü satışa çıkacak.

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.

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