Kayserispor; son 10 sezonda Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 14 kez yenilirken 1 kez kazandı, 5 kez de berabere kaldı.

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Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Kayserispor, İstanbul’da yine kazanamadı. Sarı kırmızılılar, son 10 sezonda Beşiktaş ile oynadığı 20 maçta sadece 1 kez kazandı. 2019/2020 sezonunda sahasında oynadığı maçı 3-1 kazanan Kayserispor, rakibi ile 5 kez de berabere kaldı. 13 maçta da Beşiktaş’ın galibiyeti bulunuyor. Kayserispor, İstanbul deplasmanında son 10 sezonda hiç kazanamadı. İstanbul’da oynanan 10 maçta 8 kez Beşiktaş kazanırken 2 kez de beraberlik oldu. İki takım arasında son 10 sezonda İstanbul’da oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2015/2016 Beşiktaş-Kayserispor 4-0

2016/2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-2

2017/2018 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2018/2019 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2019/2020 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

2020/2021 Beşiktaş-Kayserispor 3-1

2021/2022 Beşiktaş-Kayserispor 1-1

2022/2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

2023/2024 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2024/2025 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kaynak: İHA