Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün hakim olduğu, artık hakem konuşmayı gündemimizden düşürdüğümüz, sadece sahada ayakların ve futbolun konuştuğu bir sezon diliyorum” dedi.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Fikstür çekiminin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Çamlı, “2023-2024 sezonu tüm kulüplerimize ve kendi kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Bu sene çok şık bir kura çekimi merasimi oldu. Trendyol firmamıza bu lige değer katmak üzere göstermiş olduğu fedakarlık dolayısıyla kulübüm ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. İnanın, ya Fenerbahçe ya da Galatasaray’ı çekmek istiyordum. Düşündüğüm gibi oldu, Galatasaray’ı çektik. Hem mevsim itibarıyla hem de Türkiye şampiyonuyla ilk maç oynamak o takım için bir gururdur. Seyirci zevk alır, güzel bir maç olur” diye konuştu.

“Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün hakim olduğu bir sezon diliyorum”

Süper Lig’de artık küçük takım olgusunun kalmadığını söyleyen Ali Çamlı, “Ligimizin kardeşlik içerisinde, sevgi ve muhabbet içerisinde geçmesi benim en büyük temennim. Artık Türkiye, lider bir ülke konumuna geldi. Sporda da yaptığımız hareketlerimizle, ortaya koyduğumuz davranışlarla lider bir ülkenin insanları nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olmamız gerekiyor. Onun için sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün hakim olduğu, artık hakem konuşmayı gündemimizden düşürdüğümüz, sadece sahada ayakların ve futbolun konuştuğu bir sezon diliyorum. Büyük takım, küçük takım olgusu artık bundan sonra konuşulmaması gereken bir konu. Takımlar artık bu ligde kalıcı olabilmek için çok ciddi çabalar sarf ediyor. Her takım her takımı yenebilir. Önemli olan çocukların sahaya koyacağı mücadele, oyun anlayışı, teknik ekibin sahaya dizeceği dizilim. Bunlara yoğunlaşmamız lazım. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyabilmenin hesabını yapmamız lazım. Türk futbolunun bir yere gitmesi için en alt ligden, en üst lige kadar bütün kulüplerde, bütün liglerde çok iyi çalışılıp, çok iyi sporcular yetiştirip, seyir zevki yüksek maçlar ortaya koyup, dünyaya bu görüntüyü vermek lazım. Çünkü ligin değer kazanması gerekiyorsa, bunun böyle olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kayserispor olarak lige renk katan bir kulübüz”

İlk hafta kendi sahalarında son şampiyon Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Çamlı, “Biz içerde Galatasaray’la oynayacağız. Ben de şehrim de bundan çok mutlu oldu. Kayserispor ve camiası olarak lige renk katan, hiçbir zaman çirkinleştirmeden futbolunu oynayan bir kulübüz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Onlarla da devem ediyoruz. Geçen seneki futbolcularımızla tekrardan yola devam kararı aldık. Kayseri seyircisi, transfer tahtası açılacak mı kapanacak mı diye sürekli tedirgin. Kayseri şehri ve Kayserispor için yapılması en doğru olan şey neyse onun yapılacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Zor bir süreç, zor bir ekonomi ama biz büyük bir şehiriz. Kayserispor, şehrin en değerli markası. Bu konuda da seyircilerimize sakin olmalarını, sabırlı olmalarını, Kayserispor için en iyi neyse onu yapacağımızdan şüphe duymamalarını rica ediyorum. Sezon bize ve bütün kulüplerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.