Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Ankaragücü karşısında sergilenen futbol ve alınan mağlubiyet sonrasında; "Sakatlıktan dönen oyuncularımıza ve yeni transferlerimize zaman tanımalıyız" dedi.

Kayserispor Basın sözcüsü Samet Koç, Ankaragücü maçı sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaparak taraftarın desteğini istediklerini ve yeni transferlere zaman verilmesi gerektiğini söyledi. Lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Samet Koç; "İlk yarısında üstün oynadığımız oyunda maalesef ikinci yarı kendi bireysel hatalarımızdan maçı kaybettik. Lig uzun bir maraton, yenmek de yenilmek de bu işin doğasında var, sakatlıktan dönen oyuncularımıza ve yeni transferlerimize zaman tanımalıyız. Taraftarlarımızın üzüntülerini yürekten paylaşıyorum, uyarı ve eleştirileri dikkate aldığımızı bilmenizi isterim. Milli takım arası takımımıza iyi gelecektir, önümüzdeki 4 maçın ligdeki konumumuz için önemini bilerek çalışacağımızdan şüpheniz olmasın" açıklaması yaptı.