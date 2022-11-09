Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK öğrencileri tarafından "Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi" düzenlendi. Sergide Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın bibloları büyük ilgi çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK öğrencileri tarafından "Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi" düzenlendi. Sergide Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın bibloları büyük ilgi çekti.

Vatandaşların beğenisine sunulan Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi, büyük ilgi çekti. Kayserispor temasının ön planda tutulduğu serginin açılışı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcular, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmasında Kayseri’nin en büyük marka değeri olarak Kayserispor’u gördüklerini ve şehrin takımının başarısı için hep birlikte çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

339 adet eserin sergilendiği, 29 farklı el sanatı tekniği ile hazırlanmış olan tablolar, aksesuarlar, takılar ve dekoratif ürünlerin yer aldığı sergide Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, teknik heyet ve futbolcular, yaptıkları kısa konuşmalarda destek istediler.

Sergide Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın biblolarının olduğu çalışma ise büyük beğeni topladı.