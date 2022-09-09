Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig’in 6. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Antalyaspor müsabakasına hakem Bahattin Şimşek atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Bahattin Şimşek’e bu maçta İlker Takpak ve Selahattin Altay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Eren Özyemişcioğlu belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

11 Eylül 2022 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor müsabakası saat 20.00’de başlayacak.