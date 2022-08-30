Kayserispor’un 6 puanla 9. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, haftayı da puanla tanışamadan son sırada noktaladı.

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Sahasında Sivasspor’u 3-1 yenerek 10 puana erişen Beşiktaş, aynı puana sahip Gaziantep’in hemen önünde averajla liderlik koltuğunda yer alırken, Adana Demirspor üçüncü, Konyaspor ise 4. sırada bulundu.

Süper Lig’in 4. haftasını Giresunspor galibiyeti ile noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıraya çıktı. Ligin 4. haftasında evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar 12. basamaktan 9. basamağa yükseldi.

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