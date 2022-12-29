Kayserispor, Süper Lig maçlarında Alanyaspor ile oynadığı bir müsabakadan daha mağlup olarak ayrıldı.

Kayserispor, Süper Lig maçlarında Alanyaspor ile oynadığı bir müsabakadan daha mağlup olarak ayrıldı.

Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor bir yenilgi daha aldı. Alanyaspor ile 13 kez Süper Lig’de karşılaşan Kayserispor 9. kez mağlup oldu. Geride kalan 13 maçta Alanyaspor’u 2 kez mağlup edip 2 kez berabere kalan sarı kırmızılılar, 9 kez de yenik olarak sahadan ayrıldı. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan 13 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1