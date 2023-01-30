Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Ligde mücadele veren Kayserispor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İstanbulsporu 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ligde geride kalan 21. haftada 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 29 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor, Kasımapaşa, Gaziantep FKnın ardından İstanbulspor’u da mağlup etmeyi başardı. Kayserispor ligin 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Medipol Başakşehiri konuk edecek.

Kayserisporun bu sezon aldığı galibiyetler ise şu şekilde;

2.Hafta Kayserispor 1-0 İstanbulspor

4.Hafta Kayserispor 3-0 Giresunspor

6.Hafta Kayserispor 1-0 Antalyaspor

7.Hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

10.Hafta Kayserispor 2-1 Galatasaray

11.Hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13.Hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

19.hafta Kayserispor 4-1 Sivasspor

21.hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor