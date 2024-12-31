süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 müsabakada 71 bin 90 futbol severi tribünlere çekebildi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; 2024-2025 futbol sezonun ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Taraftar desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kayserispor, bu maçlarda 71 bin 90 taraftarı tribüne çekebildi. Kayserispor, tribünlere en az futbolsever çektiği maç Gaziantep FK ile oynanan müsabakada oldu. Ligin 9. haftasında oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3 bin 920 biletli seyirci vardı.

En çok taraftar ise Galatasaray ile oynanan maçtaydı. Kayserispor-Galatasaray maçında 16 bin 490 futbolsever tribündeki yerini aldı. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı da 16 bin 71 biletli seyirci izledi.