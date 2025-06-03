Süper Lig’de oynadığı 36 maçta 11 galibiyet elde eden Kayserispor, 7 takımı mağlup edemedi. Sarı kırmızılılar Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor’a 2 maçta da mağlup oldu.

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi. 45 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamlayan Kayserispor, 7 takımı mağlup edemedi. Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor ile hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı maçları kaybeden sarı kırmızılı ekip, Eyüpspor, Trabzonspor ve Bodrumspor ile oynadığı maçlardan da eşitlikle ayrıldı. Kayserispor, hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını ise kazandı. Kayserispor, Sivasspor ile oynadığı maçları 2-1 ve 5-2 ile kaybederken, Beşiktaş’a karşı 3-0 ve 2-0 mağlup oldu. Lig şampiyonu Galatasaray’a 5-1 ve 3-0’lık sonuçlarla boyun eğen sarı kırmızılılar, Samsunspor’a da 1-0 ve 2-1’lik skorlar ile yenildi.

Eyüpspor ile 2-2 ve 1-1, Trabzonspor ile 2-2 ve 0-0, Bodrumspor ile de her iki maçta 1-1’lik skorlarla berabere kalan Kayserispor, Akdeniz ekibi Hatayspor’u 1-0 ve 5-0, Kasımpaşa’yı da 2-1 ve 1-0’lık sonuçlarla mağlup etmeyi bildi.