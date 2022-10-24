Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki altıncı galibiyetini elde etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki altıncı galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa’yı Mame Baba Thiam’ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 19 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor’un ardından Kasımapaşa’yı da mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor’un bu sezon aldığı galibiyetle şu şekilde;

2.Hafta Kayserispor 1-0 İstanbulspor

4.Hafta Kayserispor 3-0 Giresunspor

6.Hafta Kayserispor 1-0 Antalyaspor

7.Hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

10.Hafta Kayserispor 2-1 Galatasaray

11.Hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

Yukatel Kayserispor ligin 12.haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.