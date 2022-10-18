Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5’inci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

Taraftarı önünde Galatasaray’ı Mario Gavranovic ve Onur Bulut’un golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 16 puan topladı.

İç sahada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 12 puan topladı. Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray’ı yenerken Trabzonspor’a mağlup oldu.