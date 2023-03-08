2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona ererken Kayserispor Kulübü, 2’si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.

2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona ererken Kayserispor Kulübü, 2’si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.

2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Transfer yasağı bulunan Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim katamazken 2’si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.

Kayserispor, Beşiktaş’a giden Onur Bulut, Eyüpspor’a giden Mustafa Pektemek ve Karagümrük ile anlaşan Andrea Bertolacci ile sözleşme feshederken genç futbolcular Hayrullah Erkip’i Gençlerbirliği’ne, Eray Özbek’i de

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