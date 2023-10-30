Süper Lig takımlarından Kayserispor, deplasmanda oynadığı Hatayspor maçını kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, son 4 maçtır rakibine puan vermiyor.

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Kayserispor rakibine karşı kaybetmeme istatistiğini sürdürüyor. Süper Lig tarihinde Hatayspor ile 7 kez karşılaşan Kayserispor sadece 2 kez mağlup olurken 5 kez de kazandı. Son 4 maçını kaybetmeyen Kayserispor, rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Kayserispor, rakibine en farklı 3-1 yenilirken 4-0’lık da farklı galibiyete de imza koydu. Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

2022/2023 Hatayspor-Kayserispor 0-4

2022/2023 Kayserispor-Hatayspor 3-0 (Hükmen)

2023/2024 Hatayspor-Kayserispor 1-2