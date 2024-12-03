Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; geride kalan 14 haftada 4 kez kırmızı kart gördü. Alanyaspor maçında Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Bahoken cezalı duruma düştü.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; geride kalan 14 haftada oynadığı 13 müsabakada 4 kez kırmızı kart gördü. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında birer kırmızı karta maruz kalan Kayserispor, son oynadığı Rizespor maçında da 2 kez kırmızı kart gördü. Trabzonspor ile deplasmanda Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa maçında Joseph Attamah, Rizespor deplasmanında da Bahoken çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu da Rizespor deplasmanında hakem Emre Kargın’dan direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bahoken ile Teknik Direktör Sinan Kaloğlu; bu hafta Kayseri’de oynanacak Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.