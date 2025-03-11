Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezonki 4. iç saha galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın çalışmalarına neşeli başladı.

Süper Lig’de bulunan Kayserispor, bu sezon 4. kez sahasında galip geldi. Geride kalan 27 haftada 13 iç saha maçına çıkan Kayserispor, son oynadığı Başakşehir FK maçını kazanarak taraftarına 4.kez galibiyet sevinci yaşattı.

13 iç saha maç ında 4 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 5 kez de mağlubiyet aldı. Son 4 iç saha maçında 1 beraberlik 3 galibiyet elde eden Kayserispor, hanesine 16 puan yazdırdı.

Kayserispor’un oynadığı iç saha maçları ve sonuçları şöyle:

2. hafta: Kayserispor-Sivasspor 1-2

4. hafta: Kayserispor-Eyüpspor 2-2

7. hafta: Kayserispor-Beşiktaş 0-3

9. hafta: Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

11. hafta: Kayserispor-Adana DS 0-0

13. hafta: Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

15. hafta: Kayserispor-Alanyaspor 2-0

17. hafta: Kayserispor-Galatasaray 1-5

19. hafta: Kayserispor-Samsunspor 0-1

22. hafta: Kayserispor-Trabzonspor 0-0

23. hafta: Kayserispor-Konyaspor 3-2

25. hafta: Kayserispor-Göztepe 1-0

27. hafta: Kayserispor-Başakşehir 3-1