Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İç sahada mağlubiyet almadan yoluna devam Kayserispor bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 10 puan topladı. Çaykur Rizespor’u Mame Baba Thiam’ın golleri ile yenen Kayserispor 9. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takımda ligde 9. hafta sonunda 13 puan topladı. Kayserispor ligin 10. haftasında Cuma günü Mersin’de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.