Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 36 maçta rakip filelere 55 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 8 gol ile Mame Baba Thiam oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 36 maçta kalesinde 61 gol görürken rakip ağlara 55 gol attı. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarını 3-0’lık sonuçlarla hükmen kazanan Kayserispor’da futbolcular 49 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takım adına kaydedilen gollere 16 farklı futbolcu imza attı. Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 8 gole imza koyarken Miguel Cardoso 7 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Bernard Mensah, Mario Gavranovic, ve Carlos Mane takip etti. Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Mame Baba Thiam: 8 gol

Miguel Cardoso: 7 gol

Bernard Mensah: 5 gol

Mario Gavranovic: 5 gol

Carlos Mane: 4 gol

Olivier Kemen: 3 gol

Onur Bulut: 3 gol

Ali Karimi: 2 gol

Ramazan Civelek: 2 gol

Emrah Başsan: 2 gol

İlhan Parlak: 2 gol

Majid Hosseini: 2 gol

Arif Kocaman: 1 gol

Anthony Uzodimma: 1 gol

Gökhan Sazdağı: 1 gol

Andrea Bertolacci: 1 gol