Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Kadir Has tesislerinde son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılılar, kampa girdi. Sakatlığı bulunan Oliver Kemen ve Joseph Attamah’ın forma giyemeyeceği müsabakada kırmızı kart cezalısı Ali Karimi de oynayamayacak. Ali Karimi’nin yokluğunda orta sahada Gustavo’nun görev alması bekleniyor.

Teknik direktör Çağdaş Atan, İstanbulspor maçınhda 4-3-3 sistemi ile takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kalede Bilal Bayezit, defans bloğunda Onur Bulut, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetios ve Lionel Carole, orta alanda Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Miguel Cardoso ve Andrea Bertolacci, forvet hattında da Mame Tiam ile Mario Gavranovic’in oynaması bekleniyor.