Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, bu ay içerisinde 3 hazırlık maçı oynayacak.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılıların hazırlık maçı programı belli oldu. Kayserispor ilk hazırlık maçını 19 Temmuz günü İstanbulspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını 26 Temmuz günü Gençlerbirliği ile oynayacak sarı kırmızılılar 31 Temmuz günü de Konyaspor karşılaşacak. Bu üç hazırlık maçı da Kayseri’de oynanacak.

Diğer yandan Kayserispor, tesislerde kampa girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve tüm futbolcuların kampa girdiği sarı kırmızılı takım 19 Temmuz günü İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 20 Temmuz sabahı antrenman yapıp 3 günlüğüne izine ayrılacak.