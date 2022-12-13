Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iki önemli futbolcusu ile sözleşme uzatacak. Onur Bulut ve Emrah Başsan, Kayseri’de imzayı atacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iki önemli futbolcusu ile sözleşme uzatacak. Onur Bulut ve Emrah Başsan, Kayseri’de imzayı atacak.

Kayserispor Kulübü, iki önemli futbolcusu ile söz kesti ve hafta sonu resmi imzalar atılacak. Antalya kampında görüşülen ve sözleşme uzatması için söz birliğine varılan Onur Bulut ile Emrah Başsan, Kayseri’de resmi sözleşmeye imza atacak.

Kayserispor Başkan Vekili Ali Çamlı, Antalya kampında görüşülen iki futbolcu ile hiçbir sorun olmadığını ifade etti. Ali Çamlı, kamp çalışmalarını başarıyla tamamlayan Onur Bulut ile 3 yıllık, bu hafta Emrah Başsan ile de 2 yıllık sözleşme yapılacağını açıkladı.