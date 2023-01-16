Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.

Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 18 maçta rakip ağlara 28 gol atabildi. 19 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Miguel Cardoso oldu. Portekizli isim 5 gole imza koyarken, Mario Gavronovic 4 golle ikinci sırada yer aldı. Olivier Kemen, Bernard Mensah, Mame Baba Thiam 3’er gol, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Majid Hosseini 2’şer gol atarken İlhan Parlak, Gökhan Sazdağı, Andrea Bertolacci ve Ali Karimi ise 1’er gol kaydettiler. Yukatel Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı ise şu şekilde:

Miguel Cardoso: 5 gol

Mario Gavranovic: 4 gol

Mame Baba Thiam: 3 gol

Bernard Mensah: 3 gol

Olivier Kemen: 3 gol

Ramazan Civelek: 2 gol

Majid Hosseini: 2 gol

Onur Bulut: 2 gol

Gökhan Sazdağı:1 gol

İlhan Parlak: 1 gol

Ali Karimi: 1 gol

Andrea Bertolacci: 1 gol