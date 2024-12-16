Kayserispor, Süper Lig’in 16. haftasında aldığı yenilgi sonrasında bir basamak geriledi ve haftayı 16. sırada tamamladı.

Süper Lig’de 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 mağlup noktalayan Kayserispor, puan tablosunda bir basamak geriledi. Deplasmandan puansız dönen sarı kırmızılılar, küme düşme hattı içerisine girdi. Kayserispor haftayı 16. sırada noktaladı.

Oynadığı 16 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik alan ve 7 kez de mağlup olan Kayserispor, 15 puanda kaldı. Bu hafta sahasında lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Bodrumspor ile deplasmanda sonrasında Samsunspor ile sahasında 3 puan mücadelesi verecek.