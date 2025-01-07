Kayserispor; Süper Lig’in 18. haftasında oynadığı Bodrumspor maçından beraberlik ile ayrılarak puan cetvelinde 16 puanla 16. sırada yer aldı.

Süper Lig’de yeni yılın ilk hafta maçları oynandı. Kayserispor da, deplasmanda Bodrumspor ile karşılaştı. Sahaya galibiyet parolası ile çıkan sarı kırmızılılar, zorlu müsabakayı 1 puanla tamamladı. Sahasında Göztepe’yi 2-1 yenen Galatasaray’ın liderliğini sürdürdüğü haftada Kayserispor, deplasmandan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Kayserispor, bu sonuçla 16 puana ulaşırken sıralamada da 16. basamakta kaldı.

Küme düşme hattından çıkamayan Kayserispor, 2025 yılına beraberlik ile başlamış oldu. Sarı kırmızılılar, bu hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.