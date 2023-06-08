Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2022-2023 sezonunda 15 maç kazandı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 36 maçta 5 beraberlik 16 yenilgi alırken, 15 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılılar, kazandığı maçların 9’una kendi sahasında imza koydu. Sahadan 6 kez de deplasmandan galibiyetle ayrılan Kayserispor, ligin ikinci yarısında Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen galibiyetle noktaladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puan silme cezası da alan Kayserispor’un kazandığı maçlar ve skorları ise şu şekilde:

Kayserispor-İstanbulspor 1-0

Kayserispor-Giresunspor 3-0

Kayserispor-Antalyaspor 1-0

Hatayspor-Kayserispor 0-4

Kayserispor-Galatasaray 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Sivsaspor 4-1

İstanbuspor-Kayserispor 2-4

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Giresunspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Hatayspor 3-0 (H)

Trabzonspor-Kayserispor 3-4

Kayserispor-Ümraniyespor 3-1

Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)