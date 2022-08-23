Kayserispor’un 3 puanla 12. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, Karagümrük İstanbulspor, ve Kasımpaşa ise üçüncü haftayı da puanla tanışamadan noktaladı.

Sahasında Adana Demirspor’u 4-2 yenen ve 7 puana erişen Fenerbahçe’nin zirvede yer aldığı Süper Lig’de Başakşehir ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada bulundu.

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Süper Lig’in 3. haftasını Başakşehir yenilgisi ile noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 12. sıraya geriledi. Geçen hafta sahasında İstanbulspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar, Başakşehir yenilgisi sonrasında haftayı puansız geçti.

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