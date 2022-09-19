Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde Buğdaylı Mahallesi’nden gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Havacılık ve uzay bilimleri hakkında uzman eğitmenlerden detaylı bilgiler alan öğrenciler, tesiste yaşadıkları eşsiz deneyim karşısında heyecan ve sevinçlerini dile getirerek, bu tesisi Kayseri’ye kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler.

Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde Buğdaylı Mahallesi’nden gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Havacılık ve uzay bilimleri hakkında uzman eğitmenlerden detaylı bilgiler alan öğrenciler, tesiste yaşadıkları eşsiz deneyim karşısında heyecan ve sevinçlerini dile getirerek, bu tesisi Kayseri’ye kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler.

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırmış olduğu modern bir tesis olan General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi, öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Öğrencilere içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmalarını sağlamak, model uçak ve İHA yapımını öğretmek, kod kullanma becerisi ile 3 boyutlu yazıcı kullanama yeteneği sunmak ve uzay gözlemleri yaparak evreni daha iyi tanıma fırsatı sunan tesis, Buğdaylı Mahallesi’nden gelen öğrencileri ağırladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Buğdaylı İlkokulu, Ortaokulu ve İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, tesisteki çalışmalar ve yaşadıkları deneyimler karşısında heyecan ve sevince kapıldılar.

Model uçakların ve İHA’ların nasıl üretildiği ve 3 boyutlu yazıcıların nasıl kullanıldığı hakkında bilgilendirilen öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğü ile gezegenler arasında seyahat etti. Teleskop ile güneşi de gözlemleyen öğrenciler böylesi güzel ve yararlı bir tesisi Kayseri’ye kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde her türlü altyapılarının olduğunu belirterek Kocasinan’a yeni teknoloji merkezleri kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek sabit kanatlı, gerek döner kanatlı model uçak, gerek yazılımlarla ilgili çalışmaların yapılabileceği birden fazla atölyemiz var. Öğrencilerimizin çabalarını ve şevklerini artırma noktasında biz elimizden geldiğince her türlü çalışmaya varız. İnşallah öğrencilerimizin beklentilerini karşılayıp da mutlu olabilecekleri bir şehri hep beraberce inşa ederiz. Kocasinan Belediyesi eğitimin ve eğitimcinin yanında” şeklinde konuştu.