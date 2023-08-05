Yazar Hüsamettin Urfalıer tarafından kaleme alınan "Ülkemizin Kültür Mozaiği Kayseri" kitabı okuyucuları ile buluştu.

Kayserili 78 yaşındaki yazar Hüsamettin Urfalıer, Kayseri’de tarih boyunca meydana gelen olayları ve kentin kültürünü kaleme aldı. "Ülkemizin Kültür Mozaiği Kayseri" ismini verdiği 122 sayfalık kitabında tarih boyunca Kayseri’de meydana gelen önemli olayları detaylı bir şekilde anlatan Urfalıer, unutulmayan olayları da gelecek kuşaklara aktardı.

Kitabın ön sözünde amacını anlatan Yazar Urfalıer, "Bu kitabı yazmamdaki amaç, sevdalısı olduğum memleketim Kayseri ve Türklük hakkında genel kültür ve tarihi bilgileri harmanlamak, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi güzel ahlaki değerlerimizi derlemek, bunları tanıtarak bizden sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır" dedi.