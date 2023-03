Kayseri’de yaşayan Burcu Özdemir, babasına verdiği sözü tutarak hedef edindiği uzun yol kaptanlığını yapıyor.

Kayseri’de yaşayan Burcu Özdemir, babasına verdiği sözü tutarak hedef edindiği uzun yol kaptanlığını yapıyor.

Toplamda 14 yıldır hem turizmcilik yapıp hem de direksiyon başında çalıştığını söyleyen Burcu Özdemir, uzun yol şoförlüğünde ilk etapta güven eksikliği yaşansa da yolculuk sonunda taşıdığı yolcuların kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Babasına söz verdiğini ve verdiği sözü gerçekleştirdiğini söyleyen Burcu Özdemir, ”Toplamda 14 yıldır turizm sektöründe ve direksiyon başındayım. 7 yıl turizmcilik yaptım, 4 yıl ambulansla şehirlerarası hasta nakli gerçekleştirdim. 2 yıl bir direksiyon eğitmenliği yaptım ve son 1 yıldır da uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Bu macera babama verdiğim bir söz ve onu yerine getiriyorum. Bir hayal değil bir hedef bu. Seyahatte ilk olarak Kayseri’de başladım ama turizmciliğe Antalya’da başladım. İlk seferde “Sana yolcuyu emanet edemeyiz, 38 tane can taşıyacaksın. Sen git evinde yemeğini yap” dediler ama bugün ben uzun yol şehirlerarası seyahat kaptanıyım. Yolcular ilk etapta çok şaşırıyorlar. Heyecanlanıyorlar, “Sizinle mi gideceğiz, siz mi süreceksiniz arabayı?” diyorlar. İlk önce bir güvensizlik yaşıyorlar ama sonrasında gelip teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar. Onore edici sözlerle karşılaşıyoruz, çok mutlu oluyorlar. İlk etapta korksalar da sonucunda mutlular” dedi.

Özdemir, kadınların istedikleri her şeyi başarabileceklerini söyleyerek, “Öncelikle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bugün de biz Kadınlar Günü’nde sefere gidiyoruz, uzun yola çıkıyoruz. Kısmetse Bodrum’da olacağız yarın. Bizim hayatımız hep çalışmakla geçiyor. Gerek evde gerek çocuklarımızla gerek eşimize, anne ve babalarımıza bakarak, kendi geçimimizi sağlayarak yollara düşüyoruz. Bizim de meslek grubumuz bu direksiyon. Kadınların benden cesaret almalarını istiyorum. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz kadınlar her şeyin üstesinden gelebiliriz, her şeyi başarabiliriz. Cesaret almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.