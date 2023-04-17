Kayseri spor camiası yeni tesisler için gün sayıyor. Kayseri ASKF’nin girişimleri ile Spor Toto tarafından yaptırılan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Sümer Stadı Projesi’nde sona gelindi.

Sümer 1 Nolu ve 2 Nolu sahanın tribünlerine koltukların da monte edildiğini belirten Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, “Çim sahamız tamamlandı. Bununla birlikte soyunma odalarında da sona gelindi. Sporcu soyunma odaları, hakem odası, ağırlık ve kondisyon odasının bulunduğu soyunma odaları inşaatı da çok yakında teslim edilecek. Sümer Stadı 1 Nolu Saha’nın sentetik çim işlemi bitti. Stadımızın ışıklandırması da yapılmış durumda. Kayseri amatör sporuna layık muhteşem bir tesis oluyor. Kısa süre içerisinde resmi teslimatı yapılır ve amatörlerimiz burayı kullanmaya başlar. Ayrıca kapattığımız kahvehanenin yerine de çok güzel bir kafeterya yapılıyor. Amatör sporun faydalanacağı çok güzel bir tesis oluyor. Bu tesisin yapımında emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olmak üzere sayın valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya, Melikgazi, Talas ve Kocasinan Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerinin büyük bir heyecan ile beklediği projemiz Sümer’in çehresine renk katacak. Amatör spora hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Söz verdiklerimizi yapmanın, söz verdiğimizin ötesine geçebilmenin gururu içerisindeyim. Bu ben değil, biz anlayışı ile gerçekleşen bir durum. Biz büyük bir aileyiz ve bu aileye iyi hizmet için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.