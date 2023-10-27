Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 gün boyunca düzenlenecek olan ve Kayseri’nin lezzetlerinin tanıtılacağı Gastronomi Günleri başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri’mizin tatları bir başka" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri Açılış Programı gerçekleştirdi. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri Ticaret Odası olarak coğrafi işaret tescilli ürünün, hem kırsal kalkınma hem de ülke ekonomisine sağladığı katkıların farkındalığı ile coğrafi işaret tescili başvuru çalışmalarına gereken önemi gösterdik. Bu çalışmalar kapsamında, Odamız tarafından 13 yeni coğrafi işaret tescil başvurusu gerçekleştirdik.

Aynı zamanda mevcut tescilli ürünlerimiz mantı, pastırma ve sucuğun ulusalda tescil içeriklerini de yeniledik. Yeni başvurularımız kapsamında; Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı, Kayseri Gül Baklavası, Kayseri Çemeni olmak üzere 10 adet yöresel lezzetimiz için de coğrafi işaret tescilini daha şehrimize kazandırdık. Oda olarak toplam coğrafi işaretli ürün sayımızı 13’e çıkardık. Hayırlı olsun diyoruz. Ayrıca; Kayseri Sucuk İçi ve Kayseri Börek Aşı için de tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Bunlarda değerlendirme aşamasında bulunuyor. Yöresel ürünlerimizin tescil işlemleri için başvuru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız bu coğrafi işaret tescilleriyle kültürümüze ve yerelimize sahip çıkıyoruz. Üstelik dünya coğrafi işaretli ürünlerin tüketimi yönünde bir ivme kazanıyor" dedi.

"Kayseri zengin bir şehir"

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Kayseri’nin zengin bir şehir olduğunu kaydederek, "Turizm açısından gelir getirici, pazarlanabilir bir şehir. Hem ulusal hem de uluslararası platformdaki değerlerine baktığımız zaman bu şehirde tabiat turizmi var. Bu şehirde kültür turizmi var. Bu şehirde zirai turizm var. Bu şehirde hemen eteklerinde durduğumuz büyük Erciyes Dağı’nın kış turizmi var. Bu şehirde festivalini, etkinliğini yaptığımız gastronomi turizmi var. Ülkemizde 80’li yıllarda turizmin ilk gelişimi deniz, kum ve güneş 3’lüsü ile başladı. Hafızalarımızda da turizm bunlarla özdeşleşti. Ancak marketin rafındaki en ucuz turizm deniz, kum, güneş turizmidir. Rekabet gücü zayıftır. Akdeniz havzasında özellikle her yerde benzer kum, deniz ve güneş vardır. Elbette ki o raftaki kıymetli bir ürün. Ancak Türkiye’miz doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün unsurlarıyla zengindir. Özellikle Kayseri’miz de turizm açısından kayak turizmi, kış turizmi ve gastronomi turizmi kişi başına harcaması en yüksek olan turizmler yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Kayseri’mizin tatları başka"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri olarak bilinir ama bunun yanında da 6 bin yıllık geçmişiyle çıkan tabletlerle de gördüğümüz kadarıyla gastronominin de çeşitlilik anlamında Asurlular, Hitiler zamanından beri adeta merkezi olduğu göstermektedir. Ülkemizin değişik illerinde bu güzel çalışmalar yapılırken, Kayseri’mizin tatları bir başka diyorum. Lafı uzatmaya gerek yok, lezzetlere bakın” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Dünyada 2 çeşit mutfak vardır. Kayseri mutfağı ve diğerleri. Kayseri mutfağını tatmayan diğer mutfakları tatmış sayılmaz. Buraya gelen hem kilo alır hem spor yapar hem de temiz atmosferde güzel vakitler geçirir diye dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kayseri mutfağı olmadan Türk mutfağından bahsetmek zor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayseri’ye atandıktan sonra 2 ay boyunca birçok yerde ’Kayseri sucuğu mu, Afyon sucuğu mu’ diye sorulara muhatap olmuştum. Bunu sokakta da soruyorlardı. Afyon sucuğu desem, yeni gelmişim, Kayseri’ye kendimi nasıl sevdireceğim? Kayseri desem, Afyon’dakiler ’İki yıl bizi uyutmuşun’ diyecekler. Ben çözümü şöyle buldum. ’Ben sucuk sevmiyorum’ diyordum. Hem Afyon sucuğunun hem Kayseri sucuğunun tadı çok güzel ama Kayseri mutfağı olmadan da Türk mutfağından bahsetmek çok zor” diye konuştu.

Gastronomi Günleri dolu dolu geçecek

3 gün sürecek Gastronomi Günleri çerçevesinde ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak. 3 gün boyunca 50’si yerel işletme, 30’u kadın kooperatifi, 10’u dernek ve üniversite kulüpleri, 3 farklı ilçe belediyesi ve 3 farklı kurumun yer alacağı 100 stant ile birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel 1 ton Kayseri mantısı dağıtımı yapılacak.