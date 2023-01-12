Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 ayrı kütüphane, 2022 yılında kitapseverlerin uğrak yeri olurken yaklaşık 2 milyon vatandaş Büyükşehir kütüphanelerinden faydalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 ayrı kütüphane, 2022 yılında kitapseverlerin uğrak yeri olurken yaklaşık 2 milyon vatandaş Büyükşehir kütüphanelerinden faydalandı.

‘Okuyan ve okutan şehir Kayseri’ sloganıyla kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde mevcut kütüphaneleri en modern sistemlerle donatan ve yeni kütüphane projeleriyle takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kitapseverlere yönelik etkin ve kaliteli kütüphane hizmetini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, içerisinde tarihi mekânların da ev sahipliği yaptığı kütüphaneler ile 7’den 70’e tüm kitapseverlere nitelikli kütüphane hizmeti vermeyi sürdürürken, Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile yıl içinde iki yeni kütüphane kente kazandırıldı. Talas ilçesinde Mevlana Kütüphanesi’ni kitapseverlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde de Erkilet Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Yüz binlerce üye, 2 milyona yakın ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet vermekte olan bilgi ve kültür hazinesi kütüphanelere 2022 yılında 65 bin 23 kişi üye olurken toplam, üye sayısı 229 bin 307 kişiye ulaştı. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ise toplam 1 milyon 989 bin 725 olarak gerçekleşirken, 2022 yılında kitapseverler tarafından 328 bin 705 ödünç kitap alındı.

2023’te yeni kütüphaneler hizmete girecek

Öte yandan Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yeni kütüphaneleri de kente kazandırmayı hedefliyor. İnşa çalışmaları devam eden 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin 2023 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Büyükşehir’in bir diğer kütüphane projesi olan ve çalışmaları süren çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun da 2023 yılında hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de ihtiyaç ve talep doğrultusunda 2023 yılında yeni kütüphaneler kazandırmayı planlıyor.