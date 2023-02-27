Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 5,25 oranında artarak, 280 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 5,25 oranında artarak, 280 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Ocak ayında ihracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,25 oranında aratarak, 280 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızda bir önceki aya göre yüzde 17,70 oranında bir düşüş söz konu. Yıllık ihracatımız ise yüzde 8,02 oranında artarak 3 milyar 932 milyon 572 bin dolar olarak gerçekleşti” dedi. 2023 yılı ocak ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve İtalya geliyor. İhracat pazarlarımızın ilk üç sırada Avrupa ülkeleri ve ABD’nin olması Kayseri sanayisinin ne kadar kaliteli ürünler ürettiğini bir göstergesidir” diye konuştu.

Kayıpları telefi etmek için yeni pazarların önemine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “İhracatımızı geçen yıla göre yüzde 8 artırmayı başardık ancak, özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde yaşanan durgunluktan kaynaklı geçen aya göre ihracatımızda bir miktar düşüş söz konusu. İnşallah bu yılın sonlarına doğru Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla birlikte, ürün ve pazar çeşitliliğimizi de artırarak, ihracatımızda ki kayıpları telefi etmeye çalışacağız. Her şeye rağmen üretime, istihdama ve ihracata devam eden üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.