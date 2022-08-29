Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentte yapılan ihracatın ilk 7 ayda yüzde 17,58 oranında artmasına ilişkin olarak, "Kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentte yapılan ihracatın ilk 7 ayda yüzde 17,58 oranında artmasına ilişkin olarak, "Kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" dedi.

TÜİK 2022 yılı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: "Temmuz ayı ihracatımız, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 8,38 oranında artarak, 280 milyon 139 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 7 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 17,58 oranında artarak, 2 milyar 283 milyon dolara ulaştı. İhracatımızda bir önceki aya göre, dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluktan kaynaklı bir miktar düşüş olsa da, kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız” dedi.

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Ülke olarak her ne kadar ihracat, üretim ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmış olsak da, tüm dünyada yaşanan resesyon endişesi, temel ihracat pazarlarında bozulma işaretlerini beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra Euro/Dolar paritesindeki gerileme yine dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Ancak biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, yılsonu hedefimize ulaşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.