Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kayseri.com.trturizm portalının, son dönemde adından sıkça söz ettiren Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli Vadisi’nin Kayseri turizmi için çok önemli birer değer olduğuna dikkat çekerek, “Soğanlı Vadisi, tarihî dokusu ve doğa harikası güzellikleri ile Kayseri’nin turizm merkezlerinden biridir. Aynı şekilde Erdemli Vadisi de bölgenin keşfedilmeyi bekleyen doğal zenginliklerinden bir diğeridir. Bu bölgelerin Kapadokya Alanı’na dâhil edilmesi, Kayseri’nin turizmdeki öncelikli bölgelerinden biri haline gelmesini sağlayacak. Hem tarihî hem de doğal zenginlikleri bir arada sunan bu bölgeler, hem yerli hem de yabancı turistler için eşsiz bir keşif fırsatı sunuyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini dijital ortamda tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ve Türkçe, İngilizce, Rusça olmak üzere 3 farklı dilde yayınlanan kayseri.com.tr web sitesinin, Soğanlı ve Erdemli Vadisi gibi önemli turistik lokasyonların daha fazla kişiye ulaşmasını sağladığına vurgu yapan Büyükkılıç, web sitesinin bu bölgelere sağladığı katkıları şu şekilde ifade etti: “Kayseri.com.tr, şehrimizin doğa harikası yerlerini dijital ortamda tanıtmanın yanı sıra, aynı zamanda Soğanlı ve Erdemli Vadisi gibi eşsiz bölgelerimizin turizme kazandırılmasında da büyük rol oynuyor.

Ziyaretçilere bu vadilerde keşfetmeleri gereken yerler, yapılacak aktiviteler ve gezilecek rotalar hakkında kapsamlı bilgi sunarak, bölgelere olan ilgiyi arttırıyoruz. Soğanlı Vadisi’nin kaya kiliseleri ve Erdemli Vadisi’nin sakin atmosferi gibi özel alanları, turistlerin gezip görmek isteyeceği yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. kayseri.com.tr web sitemiz, şehri daha fazla turist ile buluştururken, Soğanlı ve Erdemli Vadisi gibi değerli bölgelerin turizme katkısını da arttırıyor.”