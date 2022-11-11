Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Valiliği öncülüğünde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresine ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Kuşçu bölgesinde 3 yılda 12 Milyon ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek, Yamula Barajı çevresini daha da güzel hale getirmek için özveriyle çalışan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Valiliği öncülüğünde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresine ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Kuşçu bölgesinde 3 yılda 12 Milyon ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek, Yamula Barajı çevresini daha da güzel hale getirmek için özveriyle çalışan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Valiliği öncülüğünde, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle Yamula Barajı çevresine ‘Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. 5 bin ağacın toprakla buluştuğu Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Orman Bölge Müdürlü İsa Çapkın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Ünlü ses sanatçısı Muzaffer Elitaş’ın konser vermesinin ardından öğrenciler şiirler okudu. Sonrasında konuşma yapan Kayseri Orman Bölge Müdürlü İsa Çapkın, Türkiye Yüzyılına nefes ile Türkiye genelinde ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu zamana kadar Yamula barajı çevresine 5 milyon ağaç dikilmiştir. Sayın Valimizin talimatıyla baraj çevresine 3 yıl içerisinde 12 milyon ağaç dikimi yapılacaktır. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise gündeme dair değerlendirmelerde bulunduktan sonra Milli Ağaçlandırma Günü’nün önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Gökmen Çiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğiyle tüm Türkiye’de yeşillendirme çalışması yapıldığına dikkat çekerek, “Ağaçlandırma çalışmasına ayrı önem ve değer veriyoruz. Hep birlikte Yamula’ yı yemyeşil yapacağız. 3 yıl içerisinde 12 milyon ağaç dikeceğiz. Kocasinan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü burada büyük emek veriyor. Bu vesileyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.