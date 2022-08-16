Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, eşsiz şehir manzarasına sahip Erkilet Bölgesi’ndeki Hızır İlyas Köşkü ile Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajıyla ilgili projelerini aktardı. Başkan Çolakbayrakdar’ın çok büyük projeler hayata geçirdiğini ve yeni çalışmalarının kendisini heyecanlandırdığını belirten Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi ile birlikte Yamula’yı, Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve Türkiye’ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yapacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, eşsiz şehir manzarasına sahip Erkilet Bölgesi’ndeki Hızır İlyas Köşkü ile Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajıyla ilgili projelerini aktardı. Başkan Çolakbayrakdar’ın çok büyük projeler hayata geçirdiğini ve yeni çalışmalarının kendisini heyecanlandırdığını belirten Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi ile birlikte Yamula’yı, Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve Türkiye’ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yapacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, ilk önce Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’ni gezdirdi. Merkezde verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Vermiş olduğumuz eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlıyoruz” dedi. Tesisi çok beğenen Vali Gökmen Çiçek ise 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğünü takarak, görsel bir deneyim yaşadı.

Ardından Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’ndeki projeleri hakkında Vali Gökmen Çiçek’e bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez’i Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan ve av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Gök Gözlem Evi’ne dönüştüreceğimiz olan burasına vatandaşlarımız geldiği zaman tarihle iç içe olacaklar” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Kayseri, her geçen gün insanı şaşırtmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanımız ile beraber, Kocasinan Belediyemizin tarihi yapıları ve tarihi alanları ortaya çıkarmak için yapmış olduğu restore çalışmalarını geziyoruz. Kayseri’nin en güzel yeri olan Hızır İlyas Köşkü’nü gezdik. Kayseri’yi en güzel şekilde görebildiğimiz yer olan burası, muhteşem bir alana sahip. Muhteşem eserlerin topyekun olarak düşünülmesi ve büyük bir çalışma içerisinde olunması Kayseri açısından çok mutluluk verici bir şeydir. Gençler, buraya geldiğinde, ecdadının nasıl bir medeniyet oluşturduğunu görebileceklerini ümit ediyorum. Çok büyük çalışmalarından dolayı başkanımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerle önümüzdeki yaz, bambaşka bir Erkilet’te olacağız gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu Marina’da Vali Gökmen Çiçek’i ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, Yamula Barajı çevresinde yapacağı projeleri hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin her noktasında dokunmaya çalıştıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı projenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Vali Gökmen Çiçek, şunları kaydetti:

“Kayseri’nin her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Sadece kültür ve turizm anlamında değil, her alanda olduğu gibi spor alanında da belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle Yamula ve diğer barajlarla birlikte Kayseri su sporlar için merkez haline gelebilecek bir konumdadır. Yamula barajının yukarısından aşağıya doğru bakıldığı zaman ‘Bizim gölümüz yok, denizimiz var’ görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Kayseri’ye geldiğimden itibaren başkanımız su sporları ile alakalı çalışmalarının ve projelerinin olduğunu ve Türkiye’ye bu alanda milli sporcular yetiştireceğini söylemişti ve su sporları olarak; kano, kürek ve yelken alanları gibi spor alanında çok ciddi çalışmalar yapılabileceğini iletmişti. Alanı gelip, inceledik. Neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerimiz oldu. Neticede; Kocasinan Belediye Başkanımız ile birlikte Kayseri Valiliğimizin destekleriyle Kayseri’ye yakışır, sadece Kocasinan ve Kayseri’ye değil, Türkiye’ye hizmet edecek bir su sporu merkezi yapacağız. Planlama olarak; kürek, kano ve yelken gibi su sporunun merkezi olacak. Burası muhteşem bir alan haline gelecek. İnanıyoruz ki; Kayseri’de su sporları ile ilgili milli sporcular yetiştirerek, şehrimize madalyalar kazandıracağız. Belediye başkanımızın yaptığı proje bizleri heyecanlandırdığı için teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de şimdiden yelken, kano ve kürek takımlarını oluşturmaları için talimatları verdik. Kayseri için önemli ihtiyaç olan bu çalışmaları, artırarak devam edeceğiz. Belediye başkanımızın gayretleri ve çalışkan ekibinin hizmetleriyle en kısa zamanda verdiğimiz müjdelerin açılışını gerçekleştireceğiz.”

Vali Çiçek’i Kocasinan’da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar ise, “Sayın Valimizin gayreti ve çalışmalarındaki yüksek motivasyonu için teşekkür ediyorum. Şehrimize güzel yatırımlar kazandırmak ve kalıcı eserler bırakma noktasında yapmış olduğunuz üretken projeleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Kayseri’ye geldiğiniz günden beri şehrimize ciddi bir motivasyon ve sinerji kazandırdınız. Kocasinan bölgesindeki yapılacak olan yatırımlara ve projelere katmış olduğunuz değerlerden dolayı şahsınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah desteklerinizle Kayseri’mizde daha güzel çalışmalar gerçekleşecek. Hatta ‘Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğunuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak. Sayın Valimizin şehrimize kazandırmış olduğu enerji müthiş bir şekilde devam ediyor ve Kocasinan’da daha fazlaca hissediliyor” diye konuştu.

İnceleme sırasında Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Çolakbayrakdar’a, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve ilgili müdürler eşlik etti.