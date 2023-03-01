Toparlanma adımları atılmaya başlanan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Melikgazi Belediyesi’nin konteynerlerden kurduğu ‘Elbistan Melikgazi Çarşı’ hizmet vermeye başladı.

Toparlanma adımları atılmaya başlanan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Melikgazi Belediyesi’nin konteynerlerden kurduğu ‘Elbistan Melikgazi Çarşı’ hizmet vermeye başladı.

Çarşıyı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Önceki Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, Kayseri Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi meclis üyeleri ziyaret ederek esnafa kolaylıklar diledi.

Deprem bölgesinde yürütülen ve alanında ilk olan konteyner çarşının kurulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kurduğu ilk çarşıya ilave olarak ikinci çarşıyı Melikgazi Belediyesi olarak 3 gün gibi çok kısa bir sürede kurduk. Alışveriş başladı. Hayat da ticaret de normale dönüyor. Bu çarşı birçok kişinin desteği ile büyük emek verilerek kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ve meclis üyelerimiz ile Melikgazi Konteyner Çarşı’yı gezdiler. Ayrıca AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve başkan yardımcıları, Kayseri Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Önceki Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan çarşımızı ziyaret ederek esnafa kolaylıklar dilediler. Depremden etkilenen illerimize ayağa kaldırmak için tüm belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu zor günleri hep birlikte aşacak, elbirliği ile şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.