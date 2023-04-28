Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Dijital Gösteri Merkezi’ni gezen vatandaşlar “Türk’ün gücünü burada gördük” diyerek, merkezden gurur duyduklarını dile getirdi.

Yediden yetmişe her yaş grubuna açık olan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla ziyarete açılan MSB Dijital Gösterim Merkezi, 3 ana bölümden oluşuyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilen merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere etkileyici bir deneyim olarak sunuluyor. Vatandaşlar, merkezde çok keyif aldıklarını, gururlandıklarını ve mutlu olduklarını söylediler. Türkiye’nin nasıl askeri güce sahip olduğunu burada gördüklerini ifade eden Eren Polat isimli vatandaş, “Mustafa Kemal Atatürk Lisesi’nde okuyorum. Burayı çok sevdim. En büyük hayallerimden biri de asker olmaktı. Bunun için sınavlarına da girdim. Burayı çok beğendim. Burada devletimizin, milletimizin nasıl bir askeri gücü, nasıl bir teknolojilere sahip olduğunu ve nasıl bir kapasitesi olduğunu bunu rahatlıkla görebildim” diye konuştu. Merkezi ziyaret eden Hüseyin Başboğa ise “Buraya gezmek amaçlı geldik. Burayı çok sevdik. Burayı gördüğümüzde daha çok teşvik olduk. Böylece ülkemizin daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Ahmet Göcükçü isimli vatandaş da Türkiye’nin bu hale gelmesinden çok gurur duyduğunu dile getirerek; “İnanın gözlerim yaşardı. Askeriyeden emekliyim ve bunların yapısını biliyorum. Bunları bize veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na. Bunlar olmasa bizim toprak bütünlüğümüz olmaz” şeklinde konuştu. Barış Işık ise “Milli Savunma Üniversitesi’ne hazırlanıyorum. Kayseri’de böyle bir merkez açıldığı için çok mutluyuz. Gerçekten çok güzel olmuş. Yerli ve Milli silahlarımızı radarlarımızı, termal kameralarımızı benzeri daha birçok şeyimizi gençlerimiz öğreniyor. Bu çok gurur duyucu ve göğüs kabartıcı bir şey. Her yerde böyle şeylerin olmasını gerçekten isterim” derken, Abdulsamet Özaydın da “Bu gelişmeleri görünce insanın duygulanmaması mümkün değil. Silahlara ve buraya baktığımızda görüyoruz gelişme neymiş. Bu emekler için Allah razı olsun. Çok yararlı olmuş. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Furkan Canipek isimli vatandaş, dijital gösterim merkezini “Milli Savunma Bakanlığımız güzel yapmış. Türk’ün gücünü gösteriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Allah yardımcıları olsun” diye yorumlarken, Feyzanur Öcal da ‘Türk olmaktan gurur duydum’ diyerek, “Lise 3’e gidiyorum. Buraya gelmemiz bizi çok mutlu etti. Çok gurur duydum. Vatanımızın böyle bir atılım yapması beni çok duygulandırdı. Türk olduğum için gurur duyuyorum” diye konuştu. Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Engin Oğuzhan da şunları söyledi;

“Milli Savunma Dijital Gösteri Merkezi’nin teknoloji ile böyle iç içe anlatılması, öğrencilerimize milletimize güzel bir şekilde sunulması bizim için çok iyi oldu. Büyüklerimize buradan teşekkür ediyoruz. Özellikle Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Gençlerimize de çok güzel etkinlik olmuş. Savunma Sanayimizin de hangi konumda olduğunu görmüş bulunuyoruz.”