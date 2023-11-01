Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayan hat, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar tarafından hem heyecanla hem de memnuniyetle karşılandı.

Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek olan yeni T4 hattı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin vatman koltuğuna oturup, ilk sürüşü yapmasıyla hizmet vermeye başladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı, özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm Kayserililerin yoğun ilgisi ve memnuniyeti ile karşılaştı. 9’u yeni, toplam 17 istasyon ile hizmet veren Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaşırken, yeni hattı kullanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç ve ekibine hem teşekkür hem de dua eden Kayserililer, yeni hattın ulaşımı kolaylaştırdığını söyledi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde oturan bir vatandaş; “Mahallemize tramvayın gelmesi bizim için çok büyük mutluluk oldu. Gayet güzel, teşekkür ediyoruz” derken, bir öğrenci de “Birçok ili gezdim, birçok ilde bu imkânlar yok. Ulaşımı kolaylaştırdı, halkımız çok iyi faydalanıyor, imkânı çok iyi” dedi. Tramvayın evininin önünden geçtiği için mutluluğunu paylaşan bir vatandaş, “Daha önce otobüs kullanıyordum, şimdi tam evimizin önünden geçiyor, çok memnunum. Çok sevindik, lazım olan bir şeydi, artık tramvay tercih ediyoruz. Çok mutluyuz, çok memnunuz, yapanların ellerine sağlık” diye konuştu. Bir vatandaş, “Kurban olduğum Allah devlete zeval vermesin” diye dua ederken, bir vatandaş da, “Tramvayı tek geçiyorum, her yönüyle tek geçiyorum, hep tek geçiyorum. Hatta Kayserililere hep şunu söylerim, ev alıyorsanız tramvay güzergâhında olsun derim” ifadelerini kullandı. Öğrenciler de tramvay ile okula gitmenin çok rahat olduğuna vurgu yaptı.

Ayrıca, vatandaşlar, yeni hatta ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlarla, üç aşamalı üstün konforlu koltuklar ve koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanılan sarı kırmızı renkli çevre dostu yeni tramvaylardan da çok memnun kaldıklarını ifade etti.