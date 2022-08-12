Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle düzenlenen etkinlik ile Kayserililer gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle düzenlenen etkinlik ile Kayserililer gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi.

Hacılar Erciyes Kapı’da düzenlenen etkinlikte meteor yağmurunu gözlemlemek isteyen vatandaşlar için alan oluşturuldu. Alanda gökyüzünü incelemek için kurulan teleskoplardan Ay ile Satürn ve Mars gezegenlerinin görüntüleri dev ekrana yansıtılarak bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş ilgi gösterirken, gözlem alanına çıkan teleferiklerde uzun kuyruklar oluştu.

ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Akkaya Oralhan, Perseid meteor yağmuru ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bugün burada güzel bir atmosferde hep birlikte halkın da katılımıyla Perseid meteor yağmurunu gözlemeye çalışacağız. Bu aslında Swift Kuyruklu Yıldızı’ndan arta kalan bir maddenin atmosferimize girip çıkması sonucu ortaya çıkan bir olay. Aslında her yıl bu olayı gözlemliyoruz. Bu 20 gün süren bir olay. Yaklaşık Temmuz’un sonunda başlıyor ve Ağustos’un ortalarına kadar devam eden bir olay. Bugün burada bu tarihte toplanmamızın nedeni de 12 Ağustos’u 13’üne bağlayan gece maksimum sayıda Perseid yağmurunu görmeyi hedefliyoruz. Şu anda bizler güneş sistemi etrafında dolaşırken aslında biz Perseid yağmurunun olduğu bölgeye girdiğimiz için atmosferimizde bu tür güzel olayları görüyoruz” dedi.

Kayserililerin Erciyes’te yapılan etkinliklerden istifade etmelerini istediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, “Bugün çok farklı bir maksatla Erciyes’te toplandık. Genelde Erciyes’e insanlar kayak yapmak için ve ya sportif maksatlarla geliyorlar ama bugün çok ilginç bir gökyüzü hadisesi için Erciyes’teyiz. Perseid meteor yağmurunu halkımızın Erciyes’in 2 bin 650 metresinde Hacılar Kapı’da ışık kirliliğinden uzakta ideal görebilecekleri bir noktadan seyretmesi için bu faaliyeti düzenledik Erciyes A.Ş. olarak. Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi burada teknik altyapıyı oluşturdu. Muhteşem bir atmosferde keyifli bir ortamda ve de halkımızın çok yoğun ilgi göstermesi ve beklediğimizin çok ötesinde bir alakayla karşılaştığımız, yaklaşık 10 bin kişinin gecenin bu vaktinde Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunduğu bir ortamda seyrediyoruz bu güzel gökyüzü hadisesini. Erciyes’in sunmuş olduğu bu imkanlardan, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını değerlendirerek her fırsatta faydalanmaya çalışıyoruz. Burası sadece bir kayak merkezi değil. Aynı zamanda spor, gözlem ve gökyüzü merkezi. Dolayısıyla bu güzelliklerden de her fırsatta halkımızı istifade etmeye davet ve gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha güçlü ve büyük organizasyonlarla, çok daha farklı maksatlarla Erciyes’te çok sayıda faaliyet yürütmeye de gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar gece saatlerine kadar Perseid meteor yağmuru gözlemleme fırsatı buldu.