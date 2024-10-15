Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer; Kayserililerin tiyatroya ilgili olduğunu söyleyerek; "Geçen seneki seyirci sayısını en az 2 katına çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun geçen sene 25 Ekim’de açıldığını hatırlatan Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer; "Kayseri Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatrolarının 13’üncü yerleşik bölge tiyatrosu olarak kendi kadrosuyla geçen sezon 25 Ekim’de William Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’ndan uyarlanan Bahar Noktası adlı oyunla perdelerini açtı. Daha sonra Ramses, Kral Üşümesi ve On Kişiydiler oyunlarıyla sezona devam ettik ve seyircimizle buluştuk. Çocuk seyircilerimiz içinde Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar adlı oyunumuzu sergiledik. Sezon sonunda Devlet Tiyatrolarının bir projesi olan Filozof Çocuklara Hikayeler Projesi kapsamında Kırmızı Kanatlı Baykuş adlı kukla oyunumuzu fuayede sergiledik. Daha çok kreş çocuklarımıza uygun bir oyun ama büyüklerde çok keyif alıyor. Bu sezonda bu oyunların hepsi yeni oyunlarımızla birlikte devam edecek" dedi.

Tiyatroya gelmemiş seyircilere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Gökçer: "Hiç tiyatroya gelmemiş seyircilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Kayseri’nin tiyatroya gelen daimi seyircisi var. Bizim amacımız hiç gitmeyen ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatroya kazandırabilmek. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Okullarımızı hedef alıyoruz. Geçen sene 65 bin seyirciye hitap ettiysek bunu en az 2 katına çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.