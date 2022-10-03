Kırklareli’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Kırklareli’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı’nda görevli olduğu esnada meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehit Cerit’in cenazesi, Kırklareli’de düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Kayseri’ye uğurlanacak.

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Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cerit (42), öğle namazını müteakip Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde kılınacak namazın ardından defnedilecek.